Хуанчо Эрнангомес выбыл на два месяца из-за перелома мизинца

Испанский форвард «Панатинаикоса» Хуанчо Эрнангомес пропустит два месяца из-за травмы, сообщает Basket News со ссылкой на источник в команде.

По информации источника, игрок получил сильный перелом мизинца левой руки на тренировке команды во вторник. В среду игроку будет сделана операция, и он, как ожидается, будет отсутствовать в течение двух месяцев.

Испанский форвард набирает 4,5 очка и пять подборов в среднем за игру в текущем сезоне Евролиги. «Панатинаикос» одержал две победы в шести матчах этого сезона Евролиги и занимает 10-е место в турнирной таблице турнира.

Хуанчо Эрнангомес последние семь сезонов провёл в Национальной баскетбольной ассоциации. Испанец выступал за «Денвер Наггетс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Бостон Селтикс», «Сан-Антонио Спёрс», «Юту Джаз» и «Торонто Рэпторс».