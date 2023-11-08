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Стало известно, когда Брэдли Бил может дебютировать за «Финикс»

Стало известно, когда Брэдли Бил может дебютировать за «Финикс»
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Атакующий защитник, один из лидеров «Финикс Санз» Брэдли Бил может дебютировать за новую команду в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», который пройдёт завтра, 9 ноября.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Отметим, что игрок пропускал встречи нынешнего сезона из-за проблем со спиной.

В минувшем межсезонье в «Финикс» перешёл Брэдли Бил. По итогам сделки «Вашингтон» приобрёл Криса Пола, который впоследствии был отчислен, Ландри Шамета, шесть пиков драфта во втором раунде, четыре обмена пиками первого раунда и денежную компенсацию в виде неназванной суммы.

Действующий контракт 30-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2026/2027 ($ 57,12 млн). В сезоне-2023/2024 защитник заработает $ 46,74 млн. Летом 2027 года Бил предварительно может стать неограниченно свободным агентом.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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