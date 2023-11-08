Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего УНИКС обыграл «Зенит»

Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу матча Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» — 93:83.

«УНИКС победил за счёт лучшей организации в позиционном нападении. «Зениту» как раз такой организации не хватило. В защите «Зенит» явно не смог организовать борьбу за отскок. У УНИКСа было больше «вторых шансов». Фрейзер вёл игру нормально.

Но часто злоупотреблял индивидуальными действиями, а Герасимов не справился со своими обязанностями. Думаю, что при наличии Эртеля в составе «Зенит» сумел бы навязать сопернику более острую игру. Но это не значит, что победил бы», — написал Гомельский на своём сайте.