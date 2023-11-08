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Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего УНИКС обыграл «Зенит»

Владимир Гомельский объяснил, за счёт чего УНИКС обыграл «Зенит»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский дал комментарий по поводу матча Единой лиги ВТБ, в котором казанский УНИКС оказался сильнее санкт-петербургского «Зенита» — 93:83.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«УНИКС победил за счёт лучшей организации в позиционном нападении. «Зениту» как раз такой организации не хватило. В защите «Зенит» явно не смог организовать борьбу за отскок. У УНИКСа было больше «вторых шансов». Фрейзер вёл игру нормально.

Но часто злоупотреблял индивидуальными действиями, а Герасимов не справился со своими обязанностями. Думаю, что при наличии Эртеля в составе «Зенит» сумел бы навязать сопернику более острую игру. Но это не значит, что победил бы», — написал Гомельский на своём сайте.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
05 ноября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 93
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Хантер - 19, Курич - 16, Фрейзер - 15, Карасёв - 9, Зубков - 9, Вольхин - 8, Дублевич - 4, Герасимов - 3, Шевчук, Клименко, Земский
УНИКС: Найт - 22, Димитриевич - 16, Бако - 16, Д. Кулагин - 13, Лабери - 12, Рейнольдс - 8, Грин - 6, Зайцев, Тихоненко, Стуленков, Колесников, Одиноков
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