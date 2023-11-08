Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ховентуд — Лондон Лайонс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Богичевич высказался по поводу предстоящего матча с «Пари НН»

Богичевич высказался по поводу предстоящего матча с «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич дал комментарий по поводу предстоящего матча с «Пари Нижний Новгород» в Единой лиге ВТБ.

«Мы уважаем «НН». У них отличный тренер и слаженная команда, где все хорошо знают друг друга. В «Нижнем» хороший сплав молодости и опыта, у них построена качественная система, они устойчивы. Думаю, что предстоящий матч будет тяжёлым. Хозяева играют в жёсткий баскетбол с упором на защиту, в нападении они пытаются найти слабую сторону оппонента. «Автодору» предстоит быть начеку. Но я думаю, мы сможем сосредоточиться и повторить удачные моменты из прошлой игры.

Основная наша задача – быть внимательными и физически активными. И тогда наши шансы против «Нижнего Новгорода» увеличатся», – приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android