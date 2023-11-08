«Автодор» продлил контракт с сербским защитником Василие Пушицей до конца ноября

Саратовский «Автодор» объявил о продлении контракта с сербским защитником Василие Пушицей до 27 ноября.

«Баскетбольный клуб «Автодор» продлил до 27 ноября действия опции по контракту с атакующим защитником Василие Пушицей (196 см и 93 кг).

Напомним, сербский спортсмен пришёл в саратовскую команду в сентябре этого года. На старте сезона чемпионата Единой лиги ВТБ он неплохо показал себя. В прошедших восьми матчах средняя статистика Василие: 3,3 очка, 1,1 подбора и 0,8 передачи», — сообщает пресс-служба саратовского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ «Автодор» одержал две победы в восьми матчах. Напомним, сегодня, 8 ноября, саратовцы в гостях сыграют с «Пари Нижний Новгород». Начало — в 19:00 мск.