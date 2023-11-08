«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 8 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 78:54.

Баскетболисты петербургского клуба были сильнее в каждой из четвертей и довели матч до уверенной победы.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Винс Хантер, отметившийся дабл-даблом из 20 очков и 11 подборов, также на его счету две результативные передачи и два блокшота.

«Зенит» выиграл пять матчей из девяти в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. «Парма» одержала три победы и потерпела шесть поражений в этом сезоне.