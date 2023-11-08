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«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ

«Зенит» уверенно обыграл «Парму» в матче Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 8 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и пермская «Парма». Игра проходила на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась уверенной победой хозяев площадки со счётом 78:54.

Баскетболисты петербургского клуба были сильнее в каждой из четвертей и довели матч до уверенной победы.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Винс Хантер, отметившийся дабл-даблом из 20 очков и 11 подборов, также на его счету две результативные передачи и два блокшота.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Зенит» выиграл пять матчей из девяти в текущем сезоне Единой лиги ВТБ. «Парма» одержала три победы и потерпела шесть поражений в этом сезоне.

Единая лига ВТБ . 1-й этап
08 ноября 2023, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
78 : 54
Парма
Пермский край, Россия
Зенит: Фрейзер, Шевчук, Герасимов, Карасёв, Вольхин, Клименко, Дублевич, Земский, Зубков, Курич, Хантер
Парма: Брайс, Джонсон, Соломон, Ильницкий, Перевалов, Риз, Абдулбасиров, Халтурин, Платунов, Тучков, Чебуркин, Фирсов
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