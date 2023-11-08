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Тренер «Автодора»: две подряд выездные победы показали, что мы смогли сделать шаг вперёд

Тренер «Автодора»: две подряд выездные победы показали, что мы смогли сделать шаг вперёд
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич подвёл итоги матча Единой лиги ВТБ, в котором его команда одержала выездную победу над «Пари Нижний Новгород» со счётом 75:65.

«В первую очередь поздравляю свою команду со второй подряд победой на выезде. Эти две последние встречи показали, что мы смогли сделать пару шагов вперёд. Не скажу, что сегодня была хорошая игра в нашем исполнении. Но победа есть победа, и мы её взяли за счёт своего характера. Я горжусь тем, что возглавляю коллектив, который в сложные времена способен собраться и вернуться в игру.

Я также хотел бы поблагодарить Зорана Лукича и «Пари Нижний Новгород» за честную борьбу. Я знаю, что они сейчас переживают тяжёлый момент, и уверен, что они обязательно вернутся, и вернутся сильнее», — приводит слова Богичевича сайт Единой лиги ВТБ.

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