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Хавьер Паскуаль: счастливы победе над «Пармой» и планируем продолжать в том же духе

Хавьер Паскуаль: счастливы победе над «Пармой» и планируем продолжать в том же духе
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался после победы над «Пармой» (78:54) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Мы провели в целом добротный матч и в нападении, и в защите на протяжении всех 40 минут. Мы лидировали в счёте, думаю, что мы контролировали все сценарии игры. Мы счастливы этой победе и планируем продолжать в том же духе», — приводит слова Паскуаля сайт Единой лиги ВТБ.

Самым результативным в составе победителей стал центровой Винс Хантер, отметившийся дабл-даблом из 20 очков и 11 подборов, также на его счету две результативные передачи и два блокшота. «Зенит» выиграл пять матчей из девяти в текущем сезоне Единой лиги ВТБ.

В следующем туре Единой лиги ВТБ «Зенит» отправится в Саратов, чтобы сыграть с «Автодором» 13 ноября.

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