Зоран Лукич: заслуженная победа «Автодора», мы провели две абсолютно разные половины

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Зоран Лукич высказался после поражения в матче с «Автодором» (65:75) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Подопечные Лукича проиграли вторую половину матча с разницей в 17 очков.

«Заслуженная победа «Автодора». Сегодня мы провели две абсолютно разные половины. В первой держали фокус, владели преимуществом. К сожалению, во второй показали очень плохой баскетбол. И это нехорошо для команды», — приводит слова Лукича сайт Единой лиги ВТБ.

«Пари Нижний Новгород» одержал три победы и потерпел пять поражений в восьми матчах текущего сезона Единой лиги ВТБ, занимая 10-ю строчку в турнирной таблице. Возглавляет таблицу ЦСКА, выигравший девять матчей из девяти в этом сезоне.