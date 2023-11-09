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Главный тренер «Самары»: наша главная проблема в последних трёх матчах — защита

Главный тренер «Самары»: наша главная проблема в последних трёх матчах — защита
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Главный тренер «Самары» Дражен Анзулович подвёл итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором его команда уступила ЦСКА (76:94).

Поздравляю ЦСКА. Хозяева контролировали весь матч, возможно, кроме некоторых моментов в третьей четверти, когда мы подтянулись до «-5». Но после этого последовали лёгкие трёхочковые броски… Мы не контролировали игру в защите — это позволило ЦСКА решить все проблемы в этом матче. Наша главная проблема в последних трёх матчах — защита: нам не хватает работы в защите. Мы сегодня пропустили 94 очка, если ты пропускаешь 94 очка от такой команды, как ЦСКА — у тебя нет шансов», — приводит слова Анзуловича официальный сайт самарского клуба.

В текущем сезоне Единой лиги ВТБ «Самара» одержала четыре победы и потерпела пять поражений.

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