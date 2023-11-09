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Тёрнер повторил достижение Эмбиида и Йокича среди центровых в сезоне-2023/2024 НБА

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимает «Юту Джаз». На момент написания новости счёт — 67:60 в пользу хозяев.

Отметим, что за первую половину центровой «Индианы» Майлз Тёрнер отметился 20 набранными очками (7 из 10 с игры и 6 из 8 штрафные), четырьмя подборами и одним блок-шотом за 14 минут, проведённых на площадке.

Как сообщает портал StatMuse, Майлз Тёрнер стал третьим центровым в нынешнем сезоне НБА, которому как минимум два раза удавалось набирать 20+ очков за конкретную половину.

Подобным достижением также отмечались Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»). В сезоне-2023/2024 Тёрнер набирает в среднем 16,4 очка, 8,9 подбора и 1,7 передачи в течение семи встреч.