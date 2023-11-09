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Брэдли Бил набрал первые официальные очки в качестве игрока «Финикса»

Брэдли Бил набрал первые официальные очки в качестве игрока «Финикса»
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Финикс Санз». На момент написании новости счёт — 36:28 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

На четвёртой минуте игры атакующий защитник «Финикса» Брэдли Бил получил передачу от лёгкого форварда Кевина Дюранта и реализовал трёхочковый бросок. Таким образом, это стали первые очки Била в составе аризонской команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что этот матч дебютный в нынешнем сезоне НБА для 30-летнего баскетболиста. Игрок пропустит старт чемпионата из-за проблем со спиной. Другой атакующий защитник, Девин Букер, пропускает сегодняшнюю встречу из-за травмы.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
4-я четверть
84 : 88
Финикс Санз
Финикс
Чикаго Буллз: Уайт, Драммонд, Картер, Карузо, Лавин, Вучевич, Дерозан, Досунму, Крэйг, Филлипс, Терри, Тэйлор, Уильямс
Финикс Санз: Гудвин, Окоги, Бил, Мету, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
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