Брэдли Бил набрал первые официальные очки в качестве игрока «Финикса»

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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Чикаго Буллз» принимает «Финикс Санз». На момент написании новости счёт — 36:28 в пользу гостей.

На четвёртой минуте игры атакующий защитник «Финикса» Брэдли Бил получил передачу от лёгкого форварда Кевина Дюранта и реализовал трёхочковый бросок. Таким образом, это стали первые очки Била в составе аризонской команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что этот матч дебютный в нынешнем сезоне НБА для 30-летнего баскетболиста. Игрок пропустит старт чемпионата из-за проблем со спиной. Другой атакующий защитник, Девин Букер, пропускает сегодняшнюю встречу из-за травмы.