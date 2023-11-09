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Конфликтовавший с Леброном Стюарт вступил в словесную перепалку с Краудером во время матча

Конфликтовавший с Леброном Стюарт вступил в словесную перепалку с Краудером во время матча
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Милуоки Бакс» принимает «Детройт Пистонс». На момент написании новости счёт — 54:47 в пользу хозяев.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

В начале второй четверти игры тяжёлый форвард «Милуоки» Бобби Портис реализовал бросок со средней дистанции. После попадания центровой «Детройта» Айзея Стюарт оттолкнул оппонента в лице Джея Краудера. После чего баскетболисты вступили в словесную перепалку.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 22-летний Стюарт в ноябре 2021 года в агрессивной манере пытался выяснить отношения с лёгким форвардом «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброном Джеймсом во время встречи. Поводом стал игровой эпизод, в результате которого Стюарт получил рассечение лица.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
3-я четверть
87 : 88
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Лиллард, Боучэмп, Бисли, Ливингстон, Портис, Лопес, Пэйн, Грин, Коннотон, Уиггинтон, Адетокунбо, Лопес, Адетокунбо, Джексон, Краудер
Детройт Пистонс: Дюрен, Каннингем, Хейз, Роден, Томпсон, Уайзмен, Умуде, Казалон, Сассер, Стюарт, Багли III
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