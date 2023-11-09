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«Бруклин» нанёс «Клипперс» второе поражение подряд после дебюта Джеймса Хардена

«Бруклин» нанёс «Клипперс» второе поражение подряд после дебюта Джеймса Хардена
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Сегодня, 9 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклас-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 100:93.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 24 очка и семь подборов. Его партнёр по команде Кавай Леонард отметился 17 очками и шестью подборами. Новоприбывший защитник Джеймс Харден закончил встречу с 12 очками, восемью подборами и пятью результативными передачами.

В составе «Нью-Йорка» больше всего очков набрал защитник Лонни Уокер. Со скамейки ему удалось отличиться 21 очком. Два его партнёра по команде смогли оформить дабл-даблы: Ройс О'Нил (12 очков и 10 подборов) и Дэйрон Шарп (11 очков и 10 подборов).

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
100 : 93
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Бруклин Нетс: Уокер - 21, Томас - 14, О'Нил - 12, Финни-Смит - 12, Шарп - 11, Бриджес - 10, Уотфорд - 9, Динвидди - 7, Смит - 4, Брукс, Джайлс, Уилсон
Лос-Анджелес Клипперс: Джордж - 24, Леонард - 17, Уэстбрук - 13, Харден - 12, Пауэлл - 10, Зубац - 10, Хиланд - 4, Такер - 3, Коффи, Мэнн, Браун, Диабате
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