«Бруклин» нанёс «Клипперс» второе поражение подряд после дебюта Джеймса Хардена

Сегодня, 9 ноября, в Нью-Йорке (США) на арене «Барклас-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Бруклин Нетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Победу одержали хозяева со счётом 100:93.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Клипперс» Пол Джордж. На его счету сегодня 24 очка и семь подборов. Его партнёр по команде Кавай Леонард отметился 17 очками и шестью подборами. Новоприбывший защитник Джеймс Харден закончил встречу с 12 очками, восемью подборами и пятью результативными передачами.

В составе «Нью-Йорка» больше всего очков набрал защитник Лонни Уокер. Со скамейки ему удалось отличиться 21 очком. Два его партнёра по команде смогли оформить дабл-даблы: Ройс О'Нил (12 очков и 10 подборов) и Дэйрон Шарп (11 очков и 10 подборов).