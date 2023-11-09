34 очка Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» одержать победу над «Детройтом»

Сегодня, 9 ноября, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс». Победу одержали хозяева со счётом 120:118.

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 34 очка, два подбора и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Бобби Портис отметился 18 очками, пятью подборами и двумя передачами. Кроме них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Яннис Адетокунбо (15), Брук Лопес (14), Джей Краудер (10), Малик Бизли (10) и Маржон Боучэмп (10).

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал разыгрывающий Кейд Каннингем. Он набрал 33 очка, восемь подборов и столько же результативных передач. Защитник Маркус Сассер отметился 26 очками, шестью подборами и двумя передачами.