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34 очка Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» одержать победу над «Детройтом»

34 очка Дэмьена Лилларда помогли «Милуоки» одержать победу над «Детройтом»
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Сегодня, 9 ноября, в Милуоки (США) на арене «Файсерв-форум» состоялся матч регулярного сезона НБА, в котором сошлись местный «Милуоки Бакс» и «Детройт Пистонс». Победу одержали хозяева со счётом 120:118.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком стал разыгрывающий «Милуоки» Дэмьен Лиллард. На его счету 34 очка, два подбора и три результативных передачи. Его партнёр по команде форвард Бобби Портис отметился 18 очками, пятью подборами и двумя передачами. Кроме них, ещё пять игроков команды смогли набрать не менее 10 очков: Яннис Адетокунбо (15), Брук Лопес (14), Джей Краудер (10), Малик Бизли (10) и Маржон Боучэмп (10).

Самым результативным игроком в составе «Детройта» стал разыгрывающий Кейд Каннингем. Он набрал 33 очка, восемь подборов и столько же результативных передач. Защитник Маркус Сассер отметился 26 очками, шестью подборами и двумя передачами.

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
120 : 118
Детройт Пистонс
Детройт
Милуоки Бакс: Лиллард - 34, Портис - 18, Адетокунбо - 15, Лопес - 14, Боучэмп - 10, Бисли - 10, Краудер - 10, Пэйн - 7, Коннотон - 2, Ливингстон, Грин, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо, Джексон
Детройт Пистонс: Каннингем - 33, Сассер - 26, Хейз - 14, Багли III - 12, Дюрен - 11, Стюарт - 8, Роден - 6, Томпсон - 6, Умуде - 2, Уайзмен, Казалон
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