35 очков Николы Йокича помогли «Денверу» победить в матче с «Голден Стэйт»

Сегодня, 9 ноября, в Денвере (США) на «Болл-Арене (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором встретились «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали хозяева со счётом 108:105.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Сегодня на его счету 35 очков, 13 подборов, пять результативных передач и три перехвата. Его партнёр по команде разыгрывающий Реджи Джексон отметился 20 очками и шестью ассистами.

В составе «Голден Стэйт» больше всего очков набрал разыгрывающий Стефен Карри — 23. К ним он прибавил пять отскоков и четыре передачи. Ещё пять его партнёров смогли набрать 10 очков и более: Клэй Томпсон (15), Эндрю Уиггинс (11), Жонатан Куминга (10), Кевон Луни (10) и Моузес Муди (10).