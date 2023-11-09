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35 очков Николы Йокича помогли «Денверу» победить в матче с «Голден Стэйт»

35 очков Николы Йокича помогли «Денверу» победить в матче с «Голден Стэйт»
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Сегодня, 9 ноября, в Денвере (США) на «Болл-Арене (Пепси-центр)» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором встретились «Денвер Наггетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Победу одержали хозяева со счётом 108:105.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Денвера» Никола Йокич. Сегодня на его счету 35 очков, 13 подборов, пять результативных передач и три перехвата. Его партнёр по команде разыгрывающий Реджи Джексон отметился 20 очками и шестью ассистами.

В составе «Голден Стэйт» больше всего очков набрал разыгрывающий Стефен Карри — 23. К ним он прибавил пять отскоков и четыре передачи. Ещё пять его партнёров смогли набрать 10 очков и более: Клэй Томпсон (15), Эндрю Уиггинс (11), Жонатан Куминга (10), Кевон Луни (10) и Моузес Муди (10).

НБА - регулярный чемпионат
09 ноября 2023, четверг. 06:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
108 : 105
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Денвер Наггетс: Йокич - 35, Джексон - 20, Портер - 17, Гордон - 14, Колдуэлл-Поуп - 10, Браун - 4, Холидэй - 3, Гиллеспи - 3, Уотсон - 2, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Ннаджи, Пикетт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 23, Томпсон - 15, Уиггинс - 11, Куминга - 10, Муди - 10, Луни - 10, Пол - 9, Джексон-Дэвис - 8, Подзиемски - 5, Шарич - 4, Джозеф, Робинсон
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