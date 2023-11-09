«Лондон Лайонс» на выезде обыграл «Ховентуд». Видеообзор

Вчера, 8 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором «Ховентуд» (Испания) принимал на своей площадке «Лондон Лайонс». Встреча завершилась со счётом 87:76 в пользу гостевой команды.

Еврокубок. «Ховентуд» — «Лондон Лайонс»:

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