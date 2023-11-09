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УБ-Т оказался сильнее «Ратиофарм Ульм» в матче Еврокубка. Видеообзор

УБ-Т оказался сильнее «Ратиофарм Ульм» в матче Еврокубка. Видеообзор
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Вчера, 8 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором УБ-Т (Румыния) принимал на своей площадке «Ратиофарм Ульм» (Германия). Встреча завершилась со счётом 86:75 в пользу хозяев.

Еврокубок. У-БТ — «Ратиофарм Ульм»:

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Еврокубок . Группа B. 6-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
У-БТ
Клуж-Напока, Румыния
Окончен
86 : 75
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
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