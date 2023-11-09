«Бешикташ» переиграл «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка. Видеообзор
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Вчера, 8 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором «Бешикташ» (Турция) принимал на своей площадке «Гамбург Тауэрс» (Германия). Встреча завершилась со счётом 90:78 в пользу хозяев.
Еврокубок. «Бешикташ» — «Гамбург Тауэрс»:
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