«Бешикташ» переиграл «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка. Видеообзор

Вчера, 8 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором «Бешикташ» (Турция) принимал на своей площадке «Гамбург Тауэрс» (Германия). Встреча завершилась со счётом 90:78 в пользу хозяев.

Еврокубок. «Бешикташ» — «Гамбург Тауэрс»:

Смотри баскетбольный Еврокубок эксклюзивно в Okko.