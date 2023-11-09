Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Виртус Болонья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бешикташ» переиграл «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка. Видеообзор

«Бешикташ» переиграл «Гамбург Тауэрс» в матче Еврокубка. Видеообзор
Комментарии

Вчера, 8 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором «Бешикташ» (Турция) принимал на своей площадке «Гамбург Тауэрс» (Германия). Встреча завершилась со счётом 90:78 в пользу хозяев.

Еврокубок. «Бешикташ» — «Гамбург Тауэрс»:

Смотри баскетбольный Еврокубок эксклюзивно в Okko.

Еврокубок . Группа A. 6-й тур
08 ноября 2023, среда. 20:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Окончен
90 : 78
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android