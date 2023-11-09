Пол Пирс объяснил, в чём уникальность связки Холидэй — Уайт

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс высоко оценил игру новичка «Бостон Селтикс» Джру Холидэя и Деррика Уайта.

«По моим наблюдениям за ними, дело не только в защите. Они никогда не перестают играть в баскетбол. Когда они на площадке, то играют в каждом владении. Они идут на подборы, они играют сдвоенную защиту, они ставят заслоны, они идут на перехваты. Они никогда не перестают играть. Например, звёзды часто отдыхают, могут подождать с мячом или не пойти на подборы. Они же играют везде, где только можно», — сказал Пирс в недавнем выпуске программы Showtime Basketball «Ticket & The Truth».

Напомним, сегодня, 9 ноября, в Филадельфии (США) на арене «Веллс Фарго-центр» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Филадельфия Сиксерс» и «Бостон Селтикс». В итоге победу одержали хозяева со счётом 106:103.