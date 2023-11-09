«Гран Канария» на выезде обыграла «Тюрк Телеком». Видеообзор
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Вчера, 8 ноября, завершился матч Еврокубка, в котором «Тюрк Телеком» (Турция) принимал на своей площадке «Гран Канарию» (Испания). Встреча завершилась со счётом 82:69 в пользу гостей.
Еврокубок. «Тюрк Телеком» — «Гран Канария»:
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