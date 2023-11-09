Российский форвард ЦСКА Гафуров рассказал о желании команды вернуться в Евролигу

22-летний форвард ПБК ЦСКА и сборной России Филипп Гафуров после победы в матче Единой лиги ВТБ с «Самарой» рассказал о желании команды вернуться в Евролигу.

«Нет ли проблем с мотивацией из-за отсутствия Евролиги? Проблем с мотивацией нет, но, конечно, есть доля хотения, чтобы мы вернулись в этот турнир. Но на данный момент имеем, что имеем. Мы не расстраиваемся. Все мысли о победе в Единой лиге ВТБ», — приводит слова Гафурова Legalbet.

ЦСКА возглавляет турнирную таблицу Единой лиги ВТБ — у команды девять побед в девяти матчах.