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Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ УНИКС — «Руна»

Велимир Перасович поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ УНИКС — «Руна»
Велимир Перасович
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от предстоящего матча с московской «Руной» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нас ждёт тяжёлая игра против сильного соперника. «Руна» удивила всех на старте чемпионата. Новички Единой лиги ВТБ одержали пять побед в семи матчах. Предстоящий поединок – борьба за промежуточное второе место в таблице.

«Руна» чётко следует своему плану, каждый из игроков знает, что от него требуется на площадке. В их составе собраны хорошие легионеры. Нам будет сложно, так же как и в любом другом матче лиги ВТБ», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, УНИКС встретится с «Руной» на домашнем паркете в Казани. Матч пройдёт сегодня, начало в 19:00 мск.

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