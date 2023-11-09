Велимир Перасович рассказал о важности Джалена Рейнольдса для УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о центровом Джалене Рейнольдсе, который проводит второй сезон за казанскую команду.

«Джален — самый важный игрок для нас, прежде всего в нападении. Когда он на площадке, мы обычно играем на него. Этот сезон он начал сконцентрированным. Хороший старт сезона, какие то игры у него получились чуть лучше, какие то — чуть хуже, но он всегда знает, что надо делать. Это игрок, которому очень нужна свобода, и мы её ему даём в нападении, потому что у него есть талант создавать моменты буквально из ничего», – приводит слова Перасовича «Матч ТВ».

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ. Американец Рейольдс был признан по итогам сезона лучшим шестым игроком.