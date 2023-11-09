Александр Секулич прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» от «Астаны»

Главный тренер краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Секулич оценил игру своих подопечных в матче с казахстанской «Астаной» (68:78), который проходил в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.

«Сегодня вы увидели два разных «Локомотива-Кубань». В первой половине матча команда играла в тот баскетбол, который мы, тренеры, хотим от неё видеть. Да, мы делали ошибки, но всё равно создали себе двузначное преимущество в счёте. На вторую половину мы вышли совсем с другим настроем.

Будем тщательно анализировать, что именно стало этому причиной, но у нас всё разладилось в обороне – даже несмотря на то, что нам удавалось обороняться практически без фолов. Это привело к нервозности, и у нас перестало получаться и в атаке. В третьей и четвёртой четверти у нас было много хороших открытых бросков – но мы перестали попадать.

Думаю, главная причина поражения в том, что у нас начисто пропала командная игра. А «Астана», даже несмотря на несколько крупных поражений, – это всё равно сильный соперник. Мы позволили им навязать нам свою игру, они поймали кураж и начали забивать такие броски, которые без куража редко залетают», – приводит слова Секулича официальный сайт «Локомотива-Кубань».