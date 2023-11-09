Андре Игуодала стал исполнительным директором профсоюза баскетболистов НБА

Четырёхкратный чемпион НБА Андре Игуодала стал новым исполнительным директором Национальной ассоциации баскетболистов в связи с уходом Тамики Тремальо с поста. Об этом сообщает известный журналист Шэмс Чарания в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 39-летний Игуодала недавно завершил профессиональную карьеру, так как решил сосредоточить своё внимание на венчурном фонде Mosaic, который он не так давно основал вместе со своим деловым партнёром Руди Клайн-Томасом.

Напомним, в сезоне-2014/2015 Андре Игуодала, помимо того, что выиграл чемпионат в составе «воинов», ещё стал самым ценным игроком финала, набирая в среднем 16,3 очка, собирая 5,8 подбора и отдавая четыре передачи.

Отметим, что Игуодала провёл в НБА 19 полноценных сезонов, став одним из лидеров успеха «Голден Стэйт» в последнее время.