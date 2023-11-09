Пол Пирс рассказал, что нужно сделать «Детройту», чтобы вернуться в элиту НБА

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс поделился мнением насчёт того, что «Детройт Пистонс» придётся менять множество баскетболистов в составе, чтобы строить команду вокруг лидеров – Джейлена Дюрена и Кейда Каннингема.

«У «Пистонс» много хороших молодых игроков, и в конечном итоге им придётся пойти на компромисс, чтобы строить команду вокруг тех, кого они считают ключевыми игроками. Я говорю о Дюрене и Каннингеме», – сказал Пирс в подкасте KG Certified.

Напомним, «Детройт» завершил прошлый регулярный чемпионат с худшим результатом в НБА – 17 побед при 65 поражениях.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 «Детройт» провёл девять матчей, выиграв лишь два из них.