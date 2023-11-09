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Велимир Перасович высказался о поражении УНИКСа от «Руны» в Единой лиге ВТБ

Велимир Перасович высказался о поражении УНИКСа от «Руны» в Единой лиге ВТБ
Велимир Перасович
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги поражения от московской «Руны» (83:86) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, поздравляю «Руну». Они с самого начала заслужили эту победу. После того как мы повели 7:2, гости ответили рывком 13:0. Этот момент чётко задал дальнейший вектор матча. «Руна» играла серьёзно, решительно, жёстко. А мы подумали, что сможем выиграть только за счёт набранных очков. В первой половине они «убили» нас подборами в нападении. Игра была равной. Но нельзя рассчитывать на победу, когда ты позволяешь сопернику так часто подбирать мячи на чужом щите и совершаешь 17 потерь за матч», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в финале прошлого сезона «Локомотив-Кубань».

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . 1-й этап
09 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
83 : 86
Руна
Москва, Россия
УНИКС: Димитриевич - 23, Рейнольдс - 16, Найт - 15, Лабери - 11, Зайцев - 6, Грин - 6, Д. Кулагин - 2, Бако - 2, Стуленков - 2, Комолов, Тихоненко, Колесников
Руна: Тайус - 14, Хилл - 13, Походяев - 13, Раданов - 12, Морган - 12, Савин - 10, Попов - 9, Сопин - 3, Комиссаров, Иванович, Жмако
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