Велимир Перасович высказался о поражении УНИКСа от «Руны» в Единой лиге ВТБ

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович подвёл итоги поражения от московской «Руны» (83:86) в рамках Единой лиги ВТБ.

«Во-первых, поздравляю «Руну». Они с самого начала заслужили эту победу. После того как мы повели 7:2, гости ответили рывком 13:0. Этот момент чётко задал дальнейший вектор матча. «Руна» играла серьёзно, решительно, жёстко. А мы подумали, что сможем выиграть только за счёт набранных очков. В первой половине они «убили» нас подборами в нападении. Игра была равной. Но нельзя рассчитывать на победу, когда ты позволяешь сопернику так часто подбирать мячи на чужом щите и совершаешь 17 потерь за матч», – приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ, обыграв в финале прошлого сезона «Локомотив-Кубань».