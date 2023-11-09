«Баскония» на последних секундах вырвала победу у «Олимпиакоса». Видеообзор

Сегодня, 9 ноября, завершился матч 7-го тура Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» принимал на домашней площадке испанскую «Басконию». Встреча завершилась со счётом 75:74 в пользу гостей.

Евролига. «Олимпиакос» – «Баскония»:

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