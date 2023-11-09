«Баскония» на последних секундах вырвала победу у «Олимпиакоса». Видеообзор
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Сегодня, 9 ноября, завершился матч 7-го тура Евролиги, в котором греческий «Олимпиакос» принимал на домашней площадке испанскую «Басконию». Встреча завершилась со счётом 75:74 в пользу гостей.
Евролига. «Олимпиакос» – «Баскония»:
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Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
09 ноября 2023, четверг. 20:15 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
74 : 75
Баскония
Витория, Испания
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Канаан, Лунцис, Ларенцакис, Папас, Фалль, Папаниколау, Браздейкис, Питерс, Милутинов, Танулис
Баскония: Ховард, Райэсте, Кьоцца, Седекерскис, Маринкович, Miller-McIntyre, Диес, Котсар, Костелло, Монеке
Комментарии
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