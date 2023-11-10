Евролига объявила о переносе матча между «Фенербахче» и «Маккаби» из Турции

Матч 9-го тура Евролиги между турецким «Фенербахче» и израильским «Маккаби» из Тель-Авива, как и сообщалось в СМИ ранее, будет сыгран не в Стамбуле, а в Белграде. Об этом информирует пресс-служба турнира. Встреча запланирована на 16 ноября.

Решение было принято с учётом рекомендаций правительств Израиля и Турции. Пресс-служба Евролиги также сообщила, что отложенный матч 6-го тура «Маккаби» – «Реал» перенесён на 28 ноября. Игра, как и все домашние встречи «Маккаби», пройдёт в Белграде.

В столице Сербии израильский клуб будет проводить матчи до дальнейшего уведомления. Они будут проходить без зрителей на стадионе. В последнем матче «Маккаби» победил мюнхенскую «Баварию» (93:90), а «Фенербахче» уступил «Партизану» (84:85).

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.