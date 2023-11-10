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Евролига объявила о переносе матча между «Фенербахче» и «Маккаби» из Турции

Евролига объявила о переносе матча между «Фенербахче» и «Маккаби» из Турции
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Матч 9-го тура Евролиги между турецким «Фенербахче» и израильским «Маккаби» из Тель-Авива, как и сообщалось в СМИ ранее, будет сыгран не в Стамбуле, а в Белграде. Об этом информирует пресс-служба турнира. Встреча запланирована на 16 ноября.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Решение было принято с учётом рекомендаций правительств Израиля и Турции. Пресс-служба Евролиги также сообщила, что отложенный матч 6-го тура «Маккаби» – «Реал» перенесён на 28 ноября. Игра, как и все домашние встречи «Маккаби», пройдёт в Белграде.

В столице Сербии израильский клуб будет проводить матчи до дальнейшего уведомления. Они будут проходить без зрителей на стадионе. В последнем матче «Маккаби» победил мюнхенскую «Баварию» (93:90), а «Фенербахче» уступил «Партизану» (84:85).

Полная трансляция матчей Евролиги доступна в Okko.

Евролига . Регулярный чемпионат. 9-й тур
16 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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