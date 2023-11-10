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Вячеслав Зайцев прокомментировал поражение УНИКСа от «Руны»

Вячеслав Зайцев прокомментировал поражение УНИКСа от «Руны»
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Разыгрывающий казанского УНИКСа Вячеслав Зайцев прокомментировал поражение от московской «Руны» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Руна» хорошо начала матч и отлично защищалась против нас. Они убегали в быстрые прорывы и забивали лёгкие мячи, благодаря чему оторвались в счёте. Гости выиграли подбор и до последней минуты не давали нам подобраться к себе. В концовке за счёт прессинга нам удалось приблизиться к «Руне» на расстояние броска. Но, к сожалению, завершить погоню победой мы не смогли», – приводит слова Зайцева пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС является действующим чемпионом Единой лиги ВТБ, а «Руна» проводит своей первый сезон в турнире. Команда из Москвы одержала семь побед в девяти матчах на старте сезона-2023/2024.

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