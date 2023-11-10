Джордан Пул: сделал в «Голден Стэйт» всё, что мне было нужно

Атакующий защитник «Вашингтон Уизардс» Джордан Пул рассказал, что готов к новым испытаниям с клубом из столицы США после ухода из «Голден Стэйт Уорриорз».

К счастью, я могу перейти в другую команду, будучи ещё молодым, после того как учился у лучших. Это круто. Это плавный переход. По сути, мы строим команду с нуля. Закладываем новый фундамент. В «Голден Стэйт» всё уже было налажено.

Все меняется, например, когда ты уже подписал контракт и стал чемпионом. По сути, всё, что нужно было сделать в «Голден Стэйт», было сделано.

Я получил перстень чемпиона. Позаботился о собственной семье. И появилась отличная возможность, чтобы перебраться в «Вашингтон» и иметь свою команду, в которой можно играть в свой баскетбол», – приводит слова Пула Yahoo Sports.