«Барселона» с трудом переиграла «Црвену Звезду» в домашнем матче Евролиги

Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 7-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 86:81.

Хозяева паркета с первых минут встречи выглядели сильнее оппонента, что в итоге привело к победе в 10-минутке со счётом 21:18. Вторая четверть проходила в равной борьбе между командами, и «Барселона» с преимуществом в одно очко выиграла её – 26:25. Итоговый результат половины – 47:43.

Перерыв пошёл на пользу «Црвене Звезде», так как команда стала активнее действовать как в атаке, так и в защите, обыграв сине-гранатовых со счётом 19:18. Заключительная четверть выдалась очень напряжённой, но в итоге каталонский клуб оказался сильнее – 21:19.