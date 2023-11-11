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«Барселона» с трудом переиграла «Црвену Звезду» в домашнем матче Евролиги

«Барселона» с трудом переиграла «Црвену Звезду» в домашнем матче Евролиги
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Сегодня, 10 ноября, состоялся матч 7-го тура Евролиги, в котором встречались каталонская «Барселона» и сербская «Црвена Звезда». Игра завершилась победой «Барселоны» со счётом 86:81.

Хозяева паркета с первых минут встречи выглядели сильнее оппонента, что в итоге привело к победе в 10-минутке со счётом 21:18. Вторая четверть проходила в равной борьбе между командами, и «Барселона» с преимуществом в одно очко выиграла её – 26:25. Итоговый результат половины – 47:43.

Перерыв пошёл на пользу «Црвене Звезде», так как команда стала активнее действовать как в атаке, так и в защите, обыграв сине-гранатовых со счётом 19:18. Заключительная четверть выдалась очень напряжённой, но в итоге каталонский клуб оказался сильнее – 21:19.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
86 : 81
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Давидовац, Митрович , Напьер, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Кузмич, dos Santos
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