Результаты всех матчей Евролиги 10 ноября, турнирная таблица

10 ноября проходили заключительные матчи 7-го тура Евролиги. Во втором игровом дне престижного баскетбольного турнира между собой встречались команды из Германии, Греции, Испании, Сербии и Франции.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Альба» – «Панатинаикос – 85:99;

«Барселона» – «Црвена Звезда» – 86:81;

«Монако» – АСВЕЛ – 80:70.

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Отметим, что «Барселона» закрепилась на втором месте в турнирной таблице после 7-го тура Евролиги. Каталонский клуб уступает в чемпионате лишь мадридскому «Реалу», который на данный момент идёт без поражений – шесть побед в шести матчах.

Вслед за «Барселоной» расположились «Монако», «Фенербахче», «Виртус Болонья» и «Валенсия» – у всех команд в активе по пять побед и два поражения в семи матчах.