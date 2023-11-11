Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей Евролиги 10 ноября, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 10 ноября, турнирная таблица
Аудио-версия:
Комментарии

10 ноября проходили заключительные матчи 7-го тура Евролиги. Во втором игровом дне престижного баскетбольного турнира между собой встречались команды из Германии, Греции, Испании, Сербии и Франции.

Предлагаем ознакомиться со всеми результатами игрового дня:

«Альба» – «Панатинаикос – 85:99;
«Барселона» – «Црвена Звезда» – 86:81;
«Монако» – АСВЕЛ – 80:70.

Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2023, пятница. 22:00 МСК
Альба
Берлин, Германия
Окончен
85 : 99
Панатинаикос
Афины, Греция
Альба: Браун, Прочида, Ветцель, Делов, Маттиссек, Шнайдер, Томас, Самар, Олинде, Кумадже, Тиман, Bean
Панатинаикос: Калаицакис, Вильдоса, Guy, Бальцеровски, Слукас, Grant, Нанн, Лессор, Адетокунбо, Григонис, Mitoglou, Манцукас
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2023, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
86 : 81
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Барселона: Да Силва, Веселы, Брисуэла, Калинич, Саторански, Эрнангомес, Лапровиттола, Абринес, Parker, Ннаджи, Йокубайтис, Парра
Црвена Звезда: Лазаревич, Теодосич, Давидовац, Митрович , Напьер, Тоби, Боломбой, Илич, Недович, Гедрайтис, Кузмич, dos Santos
Евролига . Регулярный чемпионат. 7-й тур
10 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
80 : 70
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Монако: Окобо, Лойд, Блоссомгейм, Браун, Диалло, Корнели, Джайте, Уокер, Мотеюнас, Уаттара, Холл, Джеймс
АСВЕЛ: Scott, Ли, Кауди, Ловернь, Луваву-Кабарро, Jackson, де Коло, Egbunu, Фалл, Лайти, Яаков, Jackson
Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Смотри баскетбольную Евролигу эксклюзивно в Okko.

Отметим, что «Барселона» закрепилась на втором месте в турнирной таблице после 7-го тура Евролиги. Каталонский клуб уступает в чемпионате лишь мадридскому «Реалу», который на данный момент идёт без поражений – шесть побед в шести матчах.

Вслед за «Барселоной» расположились «Монако», «Фенербахче», «Виртус Болонья» и «Валенсия» – у всех команд в активе по пять побед и два поражения в семи матчах.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android