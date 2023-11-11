Джарен Джексон-младший был удалён во время матча регулярного сезона НБА с «Ютой»

На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Юту Джаз». На момент написании новости счёт — 118:116 в пользу гостей.

В концовке третьей четверти тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший был удалён с площадки за перебор технических замечаний. Так, после набранных очков Джексон эмоционально отреагировал на тот факт, что, по его мнению, на нём нарушили правила.

После чего баскетболист подошёл к одному из судей и начал в агрессивной манере высказывать своё недовольство по поводу случившегося. Таким образом, за два технических фола тяжёлый форвард досрочно завершил встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.