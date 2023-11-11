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Джарен Джексон-младший был удалён во время матча регулярного сезона НБА с «Ютой»

Джарен Джексон-младший был удалён во время матча регулярного сезона НБА с «Ютой»
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На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Юту Джаз». На момент написании новости счёт — 118:116 в пользу гостей.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
121 : 127
Юта Джаз
Ньютаун
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 37, Бийомбо - 15, Гильярд - 14, Кеннард - 14, Джексон - 14, Смарт - 8, Родди - 7, Альдама - 6, Кончар - 6, Уильямс Мл., Лофтон Мл.
Юта Джаз: Кларксон - 26, Маркканен - 26, Коллинс - 18, Агбаджи - 15, Хортон-Такер - 13, Секстон - 10, Джордж - 7, Фонтеккио - 6, Олиник - 6, Данн, Саманич, Юртсевен

В концовке третьей четверти тяжёлый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший был удалён с площадки за перебор технических замечаний. Так, после набранных очков Джексон эмоционально отреагировал на тот факт, что, по его мнению, на нём нарушили правила.

После чего баскетболист подошёл к одному из судей и начал в агрессивной манере высказывать своё недовольство по поводу случившегося. Таким образом, за два технических фола тяжёлый форвард досрочно завершил встречу.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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