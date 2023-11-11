Леброн Джеймс стал первым игроком в истории НБА, совершившим за карьеру 5000 потерь
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На данный момент проходит матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Финикс Санз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт 52:44 в пользу хозяев.
Лёгкий форвард, лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс во второй четверти встречи совершил потерю. Это потеря стала пятитысячной в карьере 38-летнего баскетболиста. Отметим, что Джеймс является лидером в истории НБА по количеству совершённых потерь.
Помимо Леброна, в пятёрку лидеров также входят Карл Мэлоун, на счету которого 4524 потери за карьеру. На третьем и четвёртом местах располагаются Расселл Уэстбрук (4467) и Мозес Мэлоун (4264). Замыкает пятёрку Джон Стоктон с 4244 потерями.
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
4-я четверть
106 : 109
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Гудвин, Окоги, Бил, Мету, Аллен, Бол, Ойбанкс, Ватанабэ, Нуркич, Бэйтс-Диоп, Гордон, Литтл, Азубуике, Дюрант, Ли
Лос-Анджелес Лейкерс: Худ-Скифино, Расселл, Дэвис, Реддиш, Кристи, Хэйс, Принс, Ривз, Льюис, Джеймс, Хатимура, Вуд
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