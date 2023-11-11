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44 очка Луки Дончича помогли «Далласу» нанести «Клипперс» третье поражение подряд

44 очка Луки Дончича помогли «Далласу» нанести «Клипперс» третье поражение подряд
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Сегодня, 11 ноября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге матч завершился победой хозяев со счётом 144:126.

Регулярный сезон НБА. Календарь
Регулярный сезон НБА. Турнирная таблица
НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Ирвинг - 27, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Джонс - 11, Пауэлл - 9, Экзам - 8, Лайвли - 6, Карри - 5, Грин - 3, Уильямс - 2, Проспер - 1, Холмс, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Хиланд - 17, Уэстбрук - 14, Харден - 14, Зубац - 12, Мэнн - 11, Диабате - 11, Джордж - 8, Браун - 7, Коффи - 6, Такер, Пауэлл

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Сегодня в его активе 44 очка, шесть подборов и шесть результативных передач. Также стоит выделить его партнёра по команде Кайри Ирвинга. На его счету 27 очков и шесть подборов.

Больше всего очков в составе «Клипперс» набрал форвард Кавай Леонард — 26 очков. Трое его партнёров по команде смогли набрать 14 или более очков: Бонс Хиланд (17), Расселл Уэстбрук (14) и Джеймс Харден (14).

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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