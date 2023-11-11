44 очка Луки Дончича помогли «Далласу» нанести «Клипперс» третье поражение подряд

Сегодня, 11 ноября, в Далласе (США) на арене «Американ Эйрлайнс-центр» состоялся матч в рамках внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором сошлись «Даллас Маверикс» и «Лос-Анджелес Клипперс». В итоге матч завершился победой хозяев со счётом 144:126.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. Сегодня в его активе 44 очка, шесть подборов и шесть результативных передач. Также стоит выделить его партнёра по команде Кайри Ирвинга. На его счету 27 очков и шесть подборов.

Больше всего очков в составе «Клипперс» набрал форвард Кавай Леонард — 26 очков. Трое его партнёров по команде смогли набрать 14 или более очков: Бонс Хиланд (17), Расселл Уэстбрук (14) и Джеймс Харден (14).

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