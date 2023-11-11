Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Руди Гобер рассказал, как тяжело защищаться против Виктора Вембаньямы

Руди Гобер рассказал, как тяжело защищаться против Виктора Вембаньямы
Виктор Вембаньяма
Аудио-версия:
Комментарии

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер после матча с «Сан-Антонио Спёрс» поделился мыслями об игре против первого номера драфта 2023 года Виктора Вембаньямы.

«Вы можете сказать, что он хорошо обучен, но при этом он продолжает совершенствоваться. Вембаньяма уже доставляет много проблем, но я думаю, что очень скоро он станет огромной проблемой для всех!» – приводит слова Гобера журналист Том Осборн.

Отметим, что «Миннесота» победила «Сан-Антонио» со счётом 117:110. При этом Вембаньяма забросил 29 очков и собрал девять подборов. Центровой «волков» Гобер отметился дабл-даблом: 10 очков и 10 подборов.

Победа над «Спёрс» стала для «Миннесоты» пятой кряду в регулярном чемпионате НБА. Команда из Миннеаполиса занимает третье место в Западной конференции.

Материалы по теме
Руди Гобер — о Викторе Вембаньяме: я словно гордый отец, когда смотрю за его игрой
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android