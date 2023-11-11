Руди Гобер рассказал, как тяжело защищаться против Виктора Вембаньямы

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер после матча с «Сан-Антонио Спёрс» поделился мыслями об игре против первого номера драфта 2023 года Виктора Вембаньямы.

«Вы можете сказать, что он хорошо обучен, но при этом он продолжает совершенствоваться. Вембаньяма уже доставляет много проблем, но я думаю, что очень скоро он станет огромной проблемой для всех!» – приводит слова Гобера журналист Том Осборн.

Отметим, что «Миннесота» победила «Сан-Антонио» со счётом 117:110. При этом Вембаньяма забросил 29 очков и собрал девять подборов. Центровой «волков» Гобер отметился дабл-даблом: 10 очков и 10 подборов.

Победа над «Спёрс» стала для «Миннесоты» пятой кряду в регулярном чемпионате НБА. Команда из Миннеаполиса занимает третье место в Западной конференции.