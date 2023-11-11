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«Ты не система, ты просто ходячая проблема». Обозреватель «Далласа» — о Джеймсе Хардене

«Ты не система, ты просто ходячая проблема». Обозреватель «Далласа» — о Джеймсе Хардене
Джеймс Харден
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Спортивный комментатор и обозреватель команды «Даллас Маверикс» Брайан Дамерис обрушился с критикой на разыгрывающего Джеймса Хардена после матча команды из Техаса с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Если в этом году в системе «Клипперс» у тебя ничего не получится и ты станешь вновь показывать пальцем на всех остальных, если ты вернёшься домой и сделаешь ставку на другую команду, то не останется в лиге команд, заинтересованных в тебе. Потому что, Джеймс, ты не «борода», ты не система, ты просто ходячая проблема», – сказал Дамерис.

Недавно Харден покинул состав «Филадельфии Сиксерс». Отмечается, что баскетболист конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге Джеймс отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».

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