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Рэпер Лил Уэйн рассказал, кого нужно обменять в составе «Лейкерс»

Рэпер Лил Уэйн рассказал, кого нужно обменять в составе «Лейкерс»
Энтони Дэвис
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Американский рэпер Лил Уэйн рассказал, что «Лос-Анджелес Лейкерс» необходимо обменять Энтони Дэвиса, чтобы раскрыть свой чемпионский потенциал.

«Если «Лейкерс» хотят быть чемпионской командой, то в будущем они должны избавиться от него (от Дэвиса). Вы не хотите ничего говорить о его здоровье, или о его мягкотелости, или о чём-то подобном… Так что это всё просто реклама. Единственный раз, когда он был немного другим, – это в «Новом Орлеане». Он выдаёт хорошие выступления через вечер, а раньше он делал это каждый вечер. Что с этим нужно сделать? Избавиться от него и взять хороших баскетболистов», – приводит слова певца Fadeaway World.

Напомним, Дэвис вместе с «Лейкерс» выиграли титул в сезоне-2019/2020. Это был первый сезон Энтони в команде. После этого клуб из Лос-Анджелеса ни разу за три года не доходил до финала НБА.

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