Экс-игрок НБА Кендрик Нанн прокомментировал дебют за «Панатинаикос» в Евролиге

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кендрик Нанн, который сейчас выступает за греческий «Панатинаикос», поделился мнением о дебюте за клуб из Афин в Евролиге.

«Я доволен своим стартом, так как это была моя первая игра. Я чувствовал себя вполне комфортно, но я также жду продолжения. В матче я хотел не терять мяч и играть в обороне, и чем больше проводил времени на паркете, тем лучше находил свой ритм.

Я день за днём лучше начинаю понимать товарищей ко команде. Они приняли меня в свою баскетбольную философию. Тренер призвал меня быть самим собой, играть усердно, и он ожидает, что со временем я буду лучше встроен в коллектив», – приводит слова Нанна Bakset News.

Напомним, «Панатинаикос» в последнем матче Евролиги победил немецкую «Альбу» со счётом 99:85. Разыгрывающий Нанн за восемь минут на паркете набрал шесть очков и отдал одну результативную передачу.

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