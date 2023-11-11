Главный тренер УНИКСа Перасович рассказал, как сложно играть с «Пармой»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о будущем сопернике в Единой лиге ВТБ «Парме», с которой команде предстоит встретиться завтра в 14:30 мск.

«Парма» – хорошая команда и очень опасный соперник. Они обыграли финалиста Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре, а также были близки к победе над ЦСКА в Москве. В Перми всегда тяжело играть, хозяев горячо поддерживают домашние трибуны. «Парма» доказала, что способна взять верх над любым соперником. После поражения в последнем матче нам важно вернуться на путь побед. Поэтому ожидаю от своей команды хорошей игры», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС в последнем матче уступил дебютанту Единой лиги ВТБ «Руне» со счётом 83:86. Это поражение стало для подопечных Перасовича вторым в сезоне. Ранее команда уступила «Самаре» (93:104).