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Главный тренер УНИКСа Перасович рассказал, как сложно играть с «Пармой»

Главный тренер УНИКСа Перасович рассказал, как сложно играть с «Пармой»
Велимир Перасович
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович поделился мнением о будущем сопернике в Единой лиге ВТБ «Парме», с которой команде предстоит встретиться завтра в 14:30 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица

«Парма» – хорошая команда и очень опасный соперник. Они обыграли финалиста Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре, а также были близки к победе над ЦСКА в Москве. В Перми всегда тяжело играть, хозяев горячо поддерживают домашние трибуны. «Парма» доказала, что способна взять верх над любым соперником. После поражения в последнем матче нам важно вернуться на путь побед. Поэтому ожидаю от своей команды хорошей игры», – приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

Напомним, УНИКС в последнем матче уступил дебютанту Единой лиги ВТБ «Руне» со счётом 83:86. Это поражение стало для подопечных Перасовича вторым в сезоне. Ранее команда уступила «Самаре» (93:104).

Единая лига ВТБ . 1-й этап
12 ноября 2023, воскресенье. 14:30 МСК
Парма
Пермский край, Россия
Не начался
УНИКС
Казань, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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