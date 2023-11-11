Тайрон Лю высказался о трёх поражениях подряд с Джеймсом Харденом в составе «Клипперс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался насчёт поражения от «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате НБА, которое стало для команды из Калифорнии третьим кряду после того, как к ней присоединился разыгрывающий Джеймс Харден.

«Мы начали встречу хорошо, но потом проявили себя так, что хуже просто не может быть. Но, уверяю вас, у «Клипперс» всё будет хорошо. Мы точно будем в порядке», – приводит слова Хардена ESPN.

Напомним, «Клипперс» уступили в четырёх матчах кряду, в трёх из них Харден появлялся на паркете. Клуб из Лос-Анджелеса уступил «Лейкерс (125:130), «Нью-Йорк Никс» (97:111), «Бруклин Нетс» (93:100) и «Даллас Маверикс» (126:144).

Недавно Харден покинул состав «Филадельфии Сиксерс». Отмечается, что баскетболист конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге Джеймс отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».