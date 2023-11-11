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Тайрон Лю высказался о трёх поражениях подряд с Джеймсом Харденом в составе «Клипперс»

Тайрон Лю высказался о трёх поражениях подряд с Джеймсом Харденом в составе «Клипперс»
Джеймс Харден
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Главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался насчёт поражения от «Даллас Маверикс» в регулярном чемпионате НБА, которое стало для команды из Калифорнии третьим кряду после того, как к ней присоединился разыгрывающий Джеймс Харден.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Мы начали встречу хорошо, но потом проявили себя так, что хуже просто не может быть. Но, уверяю вас, у «Клипперс» всё будет хорошо. Мы точно будем в порядке», – приводит слова Хардена ESPN.

Напомним, «Клипперс» уступили в четырёх матчах кряду, в трёх из них Харден появлялся на паркете. Клуб из Лос-Анджелеса уступил «Лейкерс (125:130), «Нью-Йорк Никс» (97:111), «Бруклин Нетс» (93:100) и «Даллас Маверикс» (126:144).

Недавно Харден покинул состав «Филадельфии Сиксерс». Отмечается, что баскетболист конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге Джеймс отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Ирвинг - 27, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Джонс - 11, Пауэлл - 9, Экзам - 8, Лайвли - 6, Карри - 5, Грин - 3, Уильямс - 2, Проспер - 1, Холмс, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Хиланд - 17, Уэстбрук - 14, Харден - 14, Зубац - 12, Мэнн - 11, Диабате - 11, Джордж - 8, Браун - 7, Коффи - 6, Такер, Пауэлл
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