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Легионер УНИКСа Эрик Грин поделился ожиданиями от матча с «Пармой» в Единой лиге ВТБ

Разыгрывающий казанского УНИКСа Эрик Грин поделился ожиданиями от встречи с пермской «Пармой» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«После тяжёлого поражения в последнем матче мы усердно работали над исправлением ошибок и улучшением своей игры. Впереди нас ждёт непростой выезд в Пермь. Ожидаю интересного матча с «Пармой». Главное сейчас – сохранять концентрацию, играть жёстко в защите и не повторять ошибок, совершённых в предыдущей встрече», – приводит слова Грина пресс-служба УНИКСа.

Напомним, матч между УНИКСом и «Пармой» пройдёт 12 ноября в 14:30 мск.

Отметим, что УНИКС в последнем матче уступил дебютанту Единой лиги ВТБ «Руне» со счётом 83:86. Это поражение стало для подопечных Велимира Перасовича вторым в сезоне. Ранее команда уступила «Самаре» (93:104).