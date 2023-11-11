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Хэм объяснил решение перевести Ривза на скамейку запасных в игре с «Финиксом»

Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал решение перевести американского защитника Остина Ривза на скамейку запасных в матче с «Финикс Санз» (122:119), который состоялся сегодня, 11 ноября.

В частности, Хэм сравнил Ривза с именитым аргентинцем Ману Джинобили, долгое время выступавшим за «Сан-Антонио Спёрс».

«Все понимали, что Ману является игроком стартового состава. Суть заключается в балансе игроков. Так или иначе, а Остин отыграл 35 минут. Ему не собирались урезать время, он намеревался закончить игру на ногах. Он отлично выступил», — сказал Хэм на пресс-конференции.

Ранее эксперт Брайан Уиндхорст сказал, что должны сделать «Лейкерс», чтобы Ривз раскрыл свой потенциал.