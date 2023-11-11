Леонард с оптимизмом оценил будущее «Клипперс» с Харденом, несмотря на серию поражений

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о взаимопонимании в команде после того, как к ней присоединился Джеймс Харден. Отметим, что команде из «города ангелов» не удаётся одержать победу на протяжении четырёх игр подряд.

«Я всё ещё чувствую, что мы изучаем друг друга, всех игроков и тренерский штаб, и можно увидеть что-то хорошее в нашей игре — у нас есть качественные лидеры.

Нам просто чего-то не хватает, и как мы это выясним, продолжим работу. Мы все должны оставаться наготове и сохранять уверенность, чтобы подталкивать друг друга и сохранять настрой на цель», — приводит слова Леонарда Bleacher Report.

Напомним, накануне «Клипперс» проиграли в гостевой игре своим конкурентам по Западной конференции «Даллас Маверикс» со счётом 126:144.