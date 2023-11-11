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Леонард с оптимизмом оценил будущее «Клипперс» с Харденом, несмотря на серию поражений

Леонард с оптимизмом оценил будущее «Клипперс» с Харденом, несмотря на серию поражений
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард высказался о взаимопонимании в команде после того, как к ней присоединился Джеймс Харден. Отметим, что команде из «города ангелов» не удаётся одержать победу на протяжении четырёх игр подряд.

«Я всё ещё чувствую, что мы изучаем друг друга, всех игроков и тренерский штаб, и можно увидеть что-то хорошее в нашей игре — у нас есть качественные лидеры.

Нам просто чего-то не хватает, и как мы это выясним, продолжим работу. Мы все должны оставаться наготове и сохранять уверенность, чтобы подталкивать друг друга и сохранять настрой на цель», — приводит слова Леонарда Bleacher Report.

Напомним, накануне «Клипперс» проиграли в гостевой игре своим конкурентам по Западной конференции «Даллас Маверикс» со счётом 126:144.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 04:30 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
144 : 126
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Даллас Маверикс: Дончич - 44, Ирвинг - 27, Хардуэй-младший - 17, Харди - 11, Джонс - 11, Пауэлл - 9, Экзам - 8, Лайвли - 6, Карри - 5, Грин - 3, Уильямс - 2, Проспер - 1, Холмс, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 26, Хиланд - 17, Уэстбрук - 14, Харден - 14, Зубац - 12, Мэнн - 11, Диабате - 11, Джордж - 8, Браун - 7, Коффи - 6, Такер, Пауэлл
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