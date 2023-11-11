«Он заставляет нас двигаться». Дюрант — об ожидании возвращения Букера

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о своём напарнике Девине Букере, который пропустил четыре последние игры из-за травмы. Дюрант объяснил, почему команда ожидает восстановления своего защитника.

«Он заставляет нас двигаться. Без него мы не можем просто передвигаться, как хотим. Он оказывает такое сильное давление на оборону и защищается один против четверых. Поэтому нам его не хватает, не можем дождаться, когда он вернётся. Знаю, что он переживает, но необходимо время, чтобы восстановиться», — сказал Дюрант на послематчевой пресс-конференции НБА.

Отметим, что в отсутствие Букера «Санз» одержали две победы и потерпели два поражения. В последней игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» команда из Аризоны уступила всего три очка.