Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Он заставляет нас двигаться». Дюрант — об ожидании возвращения Букера

«Он заставляет нас двигаться». Дюрант — об ожидании возвращения Букера
Kevin Durant, Devin Booker
Комментарии

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант высказался о своём напарнике Девине Букере, который пропустил четыре последние игры из-за травмы. Дюрант объяснил, почему команда ожидает восстановления своего защитника.

«Он заставляет нас двигаться. Без него мы не можем просто передвигаться, как хотим. Он оказывает такое сильное давление на оборону и защищается один против четверых. Поэтому нам его не хватает, не можем дождаться, когда он вернётся. Знаю, что он переживает, но необходимо время, чтобы восстановиться», — сказал Дюрант на послематчевой пресс-конференции НБА.

Отметим, что в отсутствие Букера «Санз» одержали две победы и потерпели два поражения. В последней игре с «Лос-Анджелес Лейкерс» команда из Аризоны уступила всего три очка.

НБА - регулярный чемпионат
11 ноября 2023, суббота. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
119 : 122
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Финикс Санз: Дюрант - 38, Бил - 24, Нуркич - 14, Гордон - 13, Бэйтс-Диоп - 11, Аллен - 9, Гудвин - 3, Ватанабэ - 3, Окоги - 2, Ойбанкс - 2, Мету, Бол, Литтл, Азубуике, Ли
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 32, Расселл - 19, Дэвис - 18, Реддиш - 17, Ривз - 15, Принс - 7, Хатимура - 7, Вуд - 5, Хэйс - 2, Худ-Скифино, Кристи, Льюис
Материалы по теме
«Он невероятный талант». Девин Букер — о центровом «Сан-Антонио» Викторе Вембаньяме
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android