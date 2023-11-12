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Харден объяснил, почему пока не готов оценить свою игру за «Клипперс»

Харден объяснил, почему пока не готов оценить свою игру за «Клипперс»
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Звёздный разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», американец Джеймс Харден объяснил, почему пока не готов оценить своё выступление за новую команду.

Напомним, в нынешнем сезоне Харден провёл три матча, во всех из которых его коллектив уступил, что спровоцировало критику в его адрес. В своей последней игре «Клипперс» со счётом 126:144 проиграли «Даллас Маверикс».

«Лично для меня это всего лишь третья игра, у меня не было тренировочного лагеря, не было предсезонки, так что для меня всё быстро меняется. Мне нужно около 10 матчей, чтобы понять, где я нахожусь», — сказал Харден в интервью журналистам.

Ранее Кавай Леонард высказался о будущем «Клипперс» с приходом Хардена.

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