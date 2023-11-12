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Эксперт рассказал, кого из звёзд «Клипперс» придётся посадить на скамейку запасных

Эксперт рассказал, кого из звёзд «Клипперс» придётся посадить на скамейку запасных
Расселл Уэстбрук
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Известный аналитик и эксперт Крис Бруссард поделился мнением насчёт того, как «Лос-Анджелес Клипперс» взаимодействовать с четырьмя звёздными игроками в составе — с Каваем Леонардом, Полом Джорджем, Расселлом Уэстбруком и Джеймсом Харденом.

«Мысль о том, что Кавай Леонард, Пол Джордж, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден будут самими собой, причиняет мне боль. Они не могут быть самими собой… Трудно вместить три суперзвезды в одну команду, но четыре?! Тайрону Лю придётся посадить Уэстбрука на скамейку запасных», — сказал Бруссард в эфире программы First Thing First.

Напомним, недавно Харден покинул состав «Филадельфии Сиксерс». Отмечается, что баскетболист конфликтовал с руководством команды и настаивал на своём обмене в другой клуб. В итоге Джеймс отправился в «Лос-Анджелес Клипперс».

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Появление Джеймса Хардена в раздевалке «Клипперс»:

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