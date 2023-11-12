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Яннис Адетокунбо — о втором поражении «Милуоки» кряду: я должен быть лучше

Яннис Адетокунбо — о втором поражении «Милуоки» кряду: я должен быть лучше
Яннис Адетокунбо
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Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о втором поражении команды кряду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

НБА. Календарь
НБА. Турнирная таблица

«Всё начинается с меня как с лидера команды. Я должен быть лучше. Но, в свою очередь, один человек не справится со всем в одиночку. Мы должны лучше играть в обороне», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Милуоки» проиграл «Орландо Мэджик» со счётом 97:112. Это поражение стало вторым кряду на выезде, ранее команда уступила «Индиане» со счётом 124:126. «Милуоки» занимает седьмое место в Восточной конференции на данный момент, клуб одержал пять побед при четырёх поражениях.

Отметим, что «Милуоки» провёл две игры без разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который пропускает матчи в связи с травмой.

НБА - регулярный чемпионат
12 ноября 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 97
Милуоки Бакс
Милуоки
Орландо Мэджик: Банкеро - 26, Вагнер - 24, Саггс - 20, Вагнер - 19, Айзек - 10, Инглс - 5, Энтони - 4, Блэк - 2, Битадзе - 2, Хьюстан, Океке, Ховард, Фульц
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 35, Пэйн - 14, Портис - 13, Миддлтон - 10, Лопес - 9, Боучэмп - 5, Джексон - 4, Грин - 3, Коннотон - 3, Краудер - 1, Бисли, Ливингстон, Уиггинтон, Лопес, Адетокунбо
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