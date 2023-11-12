Яннис Адетокунбо — о втором поражении «Милуоки» кряду: я должен быть лучше

Тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о втором поражении команды кряду в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Всё начинается с меня как с лидера команды. Я должен быть лучше. Но, в свою очередь, один человек не справится со всем в одиночку. Мы должны лучше играть в обороне», — сказал Адетокунбо на пресс-конференции после матча.

Напомним, «Милуоки» проиграл «Орландо Мэджик» со счётом 97:112. Это поражение стало вторым кряду на выезде, ранее команда уступила «Индиане» со счётом 124:126. «Милуоки» занимает седьмое место в Восточной конференции на данный момент, клуб одержал пять побед при четырёх поражениях.

Отметим, что «Милуоки» провёл две игры без разыгрывающего Дэмьена Лилларда, который пропускает матчи в связи с травмой.